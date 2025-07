Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Die 20-Jährige Unfallverursacherin aus der Verbandsgemeinde Diez befuhr mit ihrem Motorrad in einer Gruppe von drei weiteren Motorrädern die K114 von Neuhäusel kommend in Richtung Kadenbach. Verkehrsbedingt musste die Gruppe bremsen. Die Fahrerin erkannte dies zu spät und kollidierte zunächst mit einem vorausfahrenden Krad. Im Anschluss verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und kam zu Fall. Die Verkehrsunfallverursacherin rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Fahrerin wurde durch Rettungskräfte medizinisch versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden. Im Zeitraum der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. 1 Stunde vollständig gesperrt. Im Einsatz befanden sich neben der Polizeiinspektion Montabaur, Feuerwehren der Augstgemeinden, Rettungsdienst sowie der First Responder.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Friedrich, PK

Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell