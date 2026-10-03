Strüth
Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer
Symbolbild
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dpa

Am 03.10.2026 kam es gegen 15:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 335 zwischen Diethardt und Strüth.


Ein alleinbeteiligter 18-jähriger Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.
Er stürzte dort mitsamt seinem Motorrad eine Böschung hinab und schlug auf einer Wiese ein.
Er wurde im Anschluss, schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, mittels Rettungshubschrauber in die Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden geflogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771-93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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