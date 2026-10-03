Ein alleinbeteiligter 18-jähriger Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.
Er stürzte dort mitsamt seinem Motorrad eine Böschung hinab und schlug auf einer Wiese ein.
Er wurde im Anschluss, schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, mittels Rettungshubschrauber in die Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden geflogen.
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Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer