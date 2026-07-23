Eine 30 jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße "Vor der Struth" und beabsichtigte, die B 413 zu überqueren und in die gegenüberliegende "Lindenstraße" einzufahren. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die B 413 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Merkelbach. Nach Angaben von Zeugen beschleunigte der Motorradfahrer am Ortsausgang Hachenburg stark. Die Pkw-Fahrerin übersah den von links kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 25-jährige Motorradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer
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