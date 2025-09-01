Verkehrsunfall mit Personenschaden



Der PKW eines 19 Jahre alten Fahrzeugführers befuhr die L300 aus Richtung Ransbach-Baumbach kommend in Richtung Ebernhahn und beabsichtigte nach links in die Sälzerstraße abzubiegen.

Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 21 Jahre alten Fahrzeugführers. Zwei Personen mussten zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. ( Es besteht keine Lebensgefahr) Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Auslaufende Betriebsstoffe machten weiterhin eine Reinigung der Fahrbahn notwendig.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-94020

Bengel, PHK





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell