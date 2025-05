Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstag, dem 01.05.2025, gegen 16:55 Uhr, ereignete sich auf der B54, in Höhe der Ortslage von Zehnhausen bei Rennerod ein Verkehrsunfall, bei welchem die drei Insassen verletzt wurden. Der 37jährige Fahrer eines BMW befuhr die B54 aus Richtung Siegerlandflughafen kommend in Richtung Rennerod. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam er mit dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sich das Fahrzeug überschlug. Der Fahrer, sowie eine 15jährige Mitfahrerin und ein 33jähriger Mitfahrer wurden hierdurch leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Da der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung (2,05 Promille) stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Fahrer auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das beschädigte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.



