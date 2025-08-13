Verkehrsunfall mit Personenschaden und alkoholisiertem Fahrzeugführer ohne Führerschein

Der PKW befuhr die B260 aus Fahrtrichtung Bad Schwalbach kommend in Fahrtrichtung Holzhausen an der Haide und kam im Bereich des Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab. Der PKW geriet nachfolgend in Vollbrand; die beiden Insassen wurden schwerverletzt. Durch schnelles Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Vegetation verhindert werden. Es entstand mittlerer Sachschaden.

Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen (Tel.: 06771-93270) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell