Verkehrsunfall mit Personenschaden -Nachtragsmeldung

Es wird daher davon ausgegangen, dass der alleinbeteiligte 21-jährige PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den PKW verloren hat. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde er im PKW eingeklemmt und musste von den alarmierten Feuerwehren der VG Wirges aus dem PKW befreit werden. Er wurde durch den Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die L 313 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.



