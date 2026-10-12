Montabaur
Verkehrsunfall mit Personenschaden - Motorradfahrer schwer verletzt
Symbolbild
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dpa

Am 12.10.2026 wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.

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Zuvor befuhr er mit seinem Kraftrad die Bundesstraße 260 in Richtung Koblenz. Unmittelbar vor der Zufahrt zu dem Ortsteil Fachbach-Oberau touchierte er vermutlich die bauliche Begrenzung einer mittig der Fahrbahn befindlichen Verkehrsinsel und kam in der Folge zu Fall. Der alleinfahrende Fahrer wurde hierbei schwer aber nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Hinsichtlich des genauen Unfallherganges wurde das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Koblenz hinzugezogen.
Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße teils gesamt, teils halbseitig gesperrt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PK Ferreira de Sousa
Telefon: 02603-970-0
pibadems@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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