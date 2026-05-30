Kammerforst K116
Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Kammerforst
Symbolbild

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dpa

Am 30.05.2026, gegen 05:50 Uhr wurde der Polizei ein verunfallter, auf dem Dach liegender PKW auf der K116 bei Kammerforst gemeldet.


Durch die entsandte Streife konnten in dem Fahrzeug zwar Blutspuren aber keine Personen mehr festgestellt werden.
Der 33 Jahre alte Fahrzeugführer konnte im weiteren Verlauf der eingeleiteten Fahndung mit leichten Verletzungen aufgegriffen werden.
Da bei diesem eine Beeinflussung durch Alkohol feststellbar war, wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiwache Höhr-Grenzhausen
A. Bengel, PHK
Telefon: 02624 -94020


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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