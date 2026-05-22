Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L288



Hierbei befuhr eine 20-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW die L288 aus Rosenheim kommend in Fahrtrichtung Hachenburg. Ein 63-jähriger Verkehrsteilnehmer beabsichtigte mit seinem PKW an der Einmündung Luckenbach auf die L288 aufzufahren. Dieser übersah die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmerin und fuhr auf, wodurch die beiden Fahrzeuge folglich kollidierten. Die 20-jährige Verkehrsteilnehmerin wurde leicht verletzt einem naheliegenden Krankenhaus zur weiteren Untersuchung zugeführt. Der 63-jährige Unfallverursache blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Die L288 war für die Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsmaßnahmen für circa zwei Stunden gesperrt. Neben der Polizei Hachenburg war auch der Rettungsdienst im Einsatz.



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