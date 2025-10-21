Der verursachende Fahrzeugführer wich einem entgegenkommenden Fahrzeug aus und übersah dabei die rechts neben der Fahrbahn laufende,74-Jährige, Fußgängerin. Diese wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen über den Zeitraum von circa einer Stunde gesperrt.
Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K92 zwischen Lautert und Oberwallmenach
