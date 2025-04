Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K21 - alleinbeteiligte Motorradfahrerin

Am Samstag, 05.04.2025 um 15:45 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 21 zwischen der Bundesstraße 414 und der Abtei Marienstatt ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 20-jährige Motorradfahrerin kam aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung herunter. Die Fahrerin wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



