Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 414, Gemarkung Hof

Am Montag, 23.06.2025 gegen 19:10 Uhr kam aus auf der Bundesstraße 414 in der Gemarkung Hof zu einem Verkehrsunfall infolge dessen eine Person verletzt wurde.



Ein 57-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße 414 aus Fahrtrichtung Salzburg kommend in Fahrtrichtung Bad Marienberg.

Ein 82-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Strecke in entgegengesetzter Richtung.

An der Einmündung der B414 zur Südstraße bog der 82-jährige Mann nach links ab, ohne auf den entgegenkommenden, bevorrechtigten Verkehr zu achten.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die 56-jährige Beifahrerin des aus Fahrtrichtung Salzburg kommenden Pkw verletzt wurde. Die Frau wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell