Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B413

Am Montag, 19.05.2025 gegen 15:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 413 zwischen Hachenburg und Merkelbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Ein in Fahrtrichtung Hachenburg fahrender Pkw-Führer übersah das verkehrsbedingte Abbremsen des vor ihm fahrenden Transporters mit Anhänger. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr der Pkw von hinten auf den Anhänger auf. Dieser riss durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Anhängerkupplung des Transporters ab.

Durch die Kollision wurden beide Insassen des unfallverursachenden Pkw leicht verletzt. Beide wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, konnten jedoch zeitnah wieder entlassen werden.



