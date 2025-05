Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B260

Am 09.05.2025 gegen 11:13 Uhr kam es auf der B260 in Nievern im Einmündungsbereich zur Straße "Auf der Lay" zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr ein unfallbeteiligter PKW die B260 aus Fahrtrichtung Bad Ems kommend in Fahrtrichtung Nievern und beabsichtigte nach links in die Straße "Auf der Lay" abzubiegen. Beim Einfahren in die Straße "Auf der Lay" übersah dieser einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten PKW. Es kam zum Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich. Eine Person wurde schwer verletzt, zwei Personen leicht, darunter ein Kind. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



