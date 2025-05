Verkehrsunfall mit neun leichtverletzten Personen

Der Fahrzeugführer eines PKWs VW Passat befuhr die B255 aus Richtung Rehe kommend in Fahrtrichtung Rennerod. Diesem kam die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Peugeot 5008 entgegen.

An der Einmündung der B255 zur K43 in Richtung Homberg beabsichtige der Peugeot nach links auf die K43 abzubiegen und befuhr hierzu die Linksabbiegespur. Beim Abbiegen übersah die Fahrzeugführerin den entgegenkommenden VW, woraufhin die Fahrzeuge miteinander kollidierten.

Der VW wurde infolge der Kollision nach rechts abgewiesen, fuhr einen leichten Hang hinab und kam im Feld zum Stehen.



Die Fahrzeuginsassen beider PKW, vier Erwachsene und fünf Kinder, wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Neben sieben RTW war auch ein Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr der VG Rennerod im Einsatz. Die B255 war für ca. 2h voll gesperrt.



