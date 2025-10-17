Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert.

An der genannten Einmündung war es zur Kollision zweier PKW gekommen.

Der Fahrer eines Kleinwagens beabsichtigte, von der L 294 auf die B 414 in Richtung Kirburg einzubiegen. Hierbei mißachtete der Fahrer die Vorfahrt eines die B 414 aus Richtung Kirburg in Richtung Hof fahrenden PKW.

Im Einmündungsbereich kam es sodann zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge wurden total beschädigt.

Der Verkehr an der Unfallstelle wurde durch Einsatzkräfte umgeleitet, für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die B 414 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die verletzten Unfallbeteiligten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch Kräfte der Feuerwehren Bad Marienberg und Kirburg.



