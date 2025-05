Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Am Alten Galgen" von Montabaur kommend in Fahrtrichtung Staudt und geriet aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit in Höhe des Obi -Marktes in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, welches mit zwei Personen besetzt war.

Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, die Insassen des zweiten Fahrzeuges wurden schwerverletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.



