Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten

Am 24.05.2025 gegen 18:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 414 zwischen Müschenbach und Kroppach zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Unfallverursacher mit seinem PKW im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und touchierte hier drei hintereinanderfahrende Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Näheres zu Art und Umfang der Verletzungen ist derzeit nicht bekannt.

An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Bundesstraße war im betroffenen Streckenabschnitt für die Rettungs- und Einsatzmaßnahmen etwa vier Stunden voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662 9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell