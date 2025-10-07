Verkehrsunfall mit LKW -aktuelle Verkehrswarnung

Langenbach bei Kirburg (ots) - Am heutigen Dienstag, 07.10.25, 14:20 Uhr, ereignete sich auf der L 285 zwischen Langenbach bei Kirburg und Kirburg ein Verkehrsunfall mit einem LKW.



Den Ermittlungen zufolge, befuhr der LKW mit Anhänger die L 285 aus Richtung Langenbach kommend in Richtung Kirburg und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der voll beladene Gliederzug gelangte in den rechten Straßengraben.

Derzeit sind die Bergungsmaßnahmen des LKW mit Anhänger im Gange.

Aufgrund dessen erfolgt eine Vollsperrung der L 285 zwischen den Ortslagen Langenbach und Kirburg. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Ortskundige werden gebeten, den Streckenabschnitt zu umfahren.



