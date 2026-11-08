Höhr-Grenzhausen,Grenzau
Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Fahrbahn für 1,5 Stunden gesperrt
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Grenzau - Am Sonntag, den 08.11.2026 befuhr gegen 16.00 Uhr eine 40jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach mit ihrem PKW die Brexbachstraße aus Grenzau kommend in Richtung Alsbach.

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Auf der engen Straße kam ihr vor einer Kurve der 35jährige, aus der Verbandsgemeinde Montabaur, mit seinem Transporter entgegen. Dort stieß der linke Außenspiegel des PKW gegen das linke hintere Seitenteil des Transporters. Die Frau lenkte nach rechts, kam mit den rechten Rädern auf die ansteigende Felswand, so dass der PKW nach links auf die Fahrerseite kippte. Die Fahrerin konnte eigenständig, leicht verletzt, das Fahrzeug verlassen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Endlage des PKW erforderte die Bergung mehr Aufwand, so dass die Fahrbahn bis 17.50 Uhr gesperrt werden musste. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-9402-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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