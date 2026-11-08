Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Fahrbahn für 1,5 Stunden gesperrt

Auf der engen Straße kam ihr vor einer Kurve der 35jährige, aus der Verbandsgemeinde Montabaur, mit seinem Transporter entgegen. Dort stieß der linke Außenspiegel des PKW gegen das linke hintere Seitenteil des Transporters. Die Frau lenkte nach rechts, kam mit den rechten Rädern auf die ansteigende Felswand, so dass der PKW nach links auf die Fahrerseite kippte. Die Fahrerin konnte eigenständig, leicht verletzt, das Fahrzeug verlassen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Endlage des PKW erforderte die Bergung mehr Aufwand, so dass die Fahrbahn bis 17.50 Uhr gesperrt werden musste. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.



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