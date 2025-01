Verkehrsunfall mit leicht verletzten Beteiligten

Am 04.01.2025 / 13:30 Uhr ereignete sich auf der B 413 im Einmündungsbereich zur Koblenzer Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten PKW.



Hierbei nahm der Fahrzeugführer aus der Koblenzer Straße kommend, welcher die Absicht hatte, nach links auf die B 413 in Fahrtrichtung Höchstenbach abzubiegen, den aus Richtung Höchstenbach fahrenden sowie vorfahrtsberechtigten PKW nicht rechtszeitig wahr.

Infolge dieser Vorfahrtsmissachtung kollidierten beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich miteinander.



Der Unfallverursacher sowie dessen Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



Während der Verkehrsunfallaufnahme erfolgte aufgrund der dort positionierten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge für die Dauer von etwa einer Stunde die Verkehrslenkung durch die Einsatzkräfte der hiesigen Dienststelle.



