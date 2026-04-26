Der Hund entfernte sich nach der Kollision mit dem PKW verletzt in Richtung der Straße "Am Hohenrain" in Nistertal.
Bei dem Hund soll es sich um einen Mischling mit weißem Fell gehandelt haben.
Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet nun um Hinweise bezüglich des Hundehalters. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02662-95580 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-95580
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Verkehrsunfall mit Hund
Der Hund entfernte sich nach der Kollision mit dem PKW verletzt in Richtung der Straße "Am Hohenrain" in Nistertal.