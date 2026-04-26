Nistertal
Verkehrsunfall mit Hund
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 25.04.2026 gegen 07:30 Uhr kam es auf der K61 zwischen den Ortsgemeinden Nistertal und Enspel zu einem Verkehrsunfall mit einem freilaufenden Hund.

Der Hund entfernte sich nach der Kollision mit dem PKW verletzt in Richtung der Straße "Am Hohenrain" in Nistertal.
Bei dem Hund soll es sich um einen Mischling mit weißem Fell gehandelt haben.
Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet nun um Hinweise bezüglich des Hundehalters. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02662-95580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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