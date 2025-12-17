Verkehrsunfall mit Hund - Zeugen gesucht

Der Hund lief plötzlich auf die Fahrbahn, sodass das entgegenkommende Fahrzeug den Hund erfasste. Durch den Aufprall wurde das Tier gegen ein zweites Fahrzeug geschleudert. Der Hund entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Nach Zeugenangaben soll es sich um ein größeres, weißes Tier gehandelt haben.



Beide Fahrzeugführer hielten kurz an, wobei die Fahrerin des ersten Fahrzeugs den Unfallort nach einer kurzen Zeit verließ. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs blieb vor Ort, jedoch konnte der Hund nicht mehr aufgefunden werden.



Die Polizeiinspektion Montabaur sucht nun dringend die Fahrerin des ersten Fahrzeugs sowie den Hundehalter. Beide Personen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden, da sie für die Aufklärung des Vorfalls von entscheidender Bedeutung sind. Zudem bittet die Polizei um Hinweise zu dem entlaufenen Hund, der nach dem Vorfall möglicherweise verletzt ist.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Hundes oder der beteiligten Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602-92260 oder per E-Mail an pimontabaur@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



