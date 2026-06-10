Ein weißer Pkw befuhr die B8 in Richtung Wahlrod und geriet in der Kurve auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Pkw musste ausweichen und kollidierte mit dem Bordstein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg zu melden.
Tel.: 02662-95580
Rückfragen bitte an:
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Telefon: 02602-9226-0
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Verkehrsunfall mit Flucht
Ein weißer Pkw befuhr die B8 in Richtung Wahlrod und geriet in der Kurve auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Pkw musste ausweichen und kollidierte mit dem Bordstein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.