Höchstenbach
Verkehrsunfall mit Flucht
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 10.06.2026 gegen 17:15 Uhr ereignete sich in der Ortslage Höchstenbach auf der Bundesstraße 8, in einer Kurve am Ortsausgang in Richtung Wahlrod, ein Verkehrsunfall.

Ein weißer Pkw befuhr die B8 in Richtung Wahlrod und geriet in der Kurve auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Pkw musste ausweichen und kollidierte mit dem Bordstein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg zu melden.
Tel.: 02662-95580

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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