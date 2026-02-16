Höhr-Grenzhausen
Verkehrsunfall mit Flucht
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

In der Nacht von Sonntag auf Rosenmontag befuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer die L 310 von Höhr-Grenzhausen Richtung Hillscheid.

Bei dem Versuch die Ausfahrt zur Bergstraße zu nehmen, überfuhr dieser die dortige Verkehrsinsel und verursachte erheblichen Sachschaden, ebenso an seinem grauen VW.
Die Polizei in Höhr-Grenzhausen sucht Zeugen zu dem Unfall. Hinweise können direkt an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02602-9402-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren