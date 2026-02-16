Verkehrsunfall mit Flucht

Bei dem Versuch die Ausfahrt zur Bergstraße zu nehmen, überfuhr dieser die dortige Verkehrsinsel und verursachte erheblichen Sachschaden, ebenso an seinem grauen VW.

Die Polizei in Höhr-Grenzhausen sucht Zeugen zu dem Unfall. Hinweise können direkt an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.



