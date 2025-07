Verkehrsunfall mit Flucht

Der Geschädigte fuhr die K 61 aus Bölsberg kommend in Fahrtrichtung Kirburg, als von dort aus ein entgegenkommender weißer PKW auf dessen Fahrspur geriet. Der Geschädigte kam hierbei von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde dabei nicht unerheblich verletzt.



Das Unfallverursachende Fahrzeug fuhr unrechtmäßig und ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, - weiter.



Die Polizei erbittet demnach Hinweise auf den weißen PKW bzw. fordert hiermit den Unfallverursacher auf, sich mit der Dienststelle in Hachenburg in Verbindung zu setzen.



