Dabei wurde vermutlich durch ein Parkmanöver das Heck eines parkenden PKW beschädigt.
Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet um Zeugenhinweise auf den flüchtigen PKW sowie dessen Fahrzeugführer.
Hinweise bitte unter:
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de
Verkehrsunfall mit Flucht Parkplatz KFZ-Zulassungsstelle Hachenburg
