Verkehrsunfall mit Flucht Parkplatz KFZ-Zulassungsstelle Hachenburg

Am Mittwoch, den 20.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auf dem Parkplatz vor der KFZ-Zulassungsstelle der Verbandsgemeinde Hachenburg in der Gartenstraße.