Verkehrsunfall mit Flucht in Meudt - Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum vom 29.03.2026 von 15:00 Uhr bis zum 01.04.2026 um 10:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf dem Parkplatz der "Gangolfushalle" in der Grabenstraße 9, in 56414 Meudt.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der bislang unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den geparkten Pkw des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrer geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Westerburg unter der 02663-98050 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell