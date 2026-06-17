Wallmerod
Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer
Symbolbild

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dpa

Am 17.06.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es in der Straße "Am Sportplatz" in Wallmerod zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der Fahrradfahrer beim Queren der Fahrbahn mit einem Pkw und stürzte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.
Der Fahrradfahrer, bei dem es sich um ein Kind gehandelt haben soll, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ob Verletzungen vorlagen, ist derzeit nicht abschließend geklärt.
Die Polizei bittet den beteiligten Fahrradfahrer sowie mögliche Zeugen des Vorfalls, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Westerburg

Telefon: 02663/98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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