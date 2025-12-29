Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am heutigen Montagnachmittag gegen 15:50 Uhr kam es in der Ortslage Prath zu einem Verkehrsunfall.

Ein 64-jähriger Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr die Pfarrer-Reuter-Straße mit seinem LKW, ein 35-jähriger Mann ebenfalls aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr selbige Straße in entgegengesetzter Richtung mit seinem PKW. Im Bereich einer Kurve kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Hierbei wurde der 35-Jährige, sowie seine 32-jährige Beifahrerin und ein 2-jähriges Kleinkind leicht verletzt.



