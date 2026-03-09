Verkehrsunfall mit anschließender Flucht - Zeugen gesucht!

Zwischen dem 01.03.2026 um 18 Uhr und dem 05.03.2026 um 19:30 Uhr ereignete sich in Hachenburg, Auf der Rüge, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Hierbei wurde ein geparkter, weißer Seat am rechtsseitigen Fahrzeugheck beschädigt. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.



