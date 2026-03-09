Hierbei wurde ein geparkter, weißer Seat am rechtsseitigen Fahrzeugheck beschädigt. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662 95580
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit anschließender Flucht - Zeugen gesucht!
Hierbei wurde ein geparkter, weißer Seat am rechtsseitigen Fahrzeugheck beschädigt. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.