Verkehrsunfall mit 2 Verletzten, Gemarkung Diez, B54/L318

Gegen 17:13 kam es im Einmündungsbereich B54/L318 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw mit mit zwei leicht verletzten Personen, die in Krankenhäuser verbracht werden mussten.

Der Unfallverursacher befuhr die L318 aus Fahrtrichtung Birlenbach kommend in Fahrtrichtung B54. Hier wollte dieser nach links in Fahrtrichtung Diez abbiegen und übersah einen von links aus Richtung Diez kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Neben der Feuerwehr (34 Kräfte), zwei Rettungswagen, der Straßenmeisterei, war die Polizei bis 18:50 Uhr im Einsatz. Für diese Dauer war die Strecke voll gesperrt.



