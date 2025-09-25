Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen

Am Donnerstag, den 25.09.2025 gegen 15:07 Uhr, kam es auf der B 8 zwischen den Ortslagen Wallmerod und Hundsangen in Höhe des Roßborner Hofes zu einem schweren Verkehrsunfall.



Ein 19-jähriger Fahrer eines PKW Seat geriet ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenspur und stieß dort mit dem entgegenkommenden PKW Toyota eines 59-jährigen Mannes zusammen.

Beide Fahrer wurden infolge des Zusammenstoßes in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehren der VG Wallmerod aus den PKW befreit werden. Beide Fahrer wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B 8 war in dem Bereich für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten circa 3 Stunden gesperrt.



