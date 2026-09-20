Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Am 18.09.2026, gegen 23:55 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der PI Westerburg auf einem Weg zum Einsatz ein verunfalltes Fahrzeug abseits der Fahrbahn der Landesstraße 293 zwischen Unnau und Zinhain auf.

Die zuständigen Beamten der PI Hachenburg stellten im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem 53-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,28 Promille. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt und es entstand nur geringer Flurschaden. Am Fahrzeug des Verursachers wurde lediglich die Beifahrerseite zerkratzt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein zur Einleitung der vorläufigen Entziehung sichergestellt.



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