Der alleinbeteiligte Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771/9327-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls
Der alleinbeteiligte Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.