Verkehrsunfall in Bad Ems / Kind verletzt

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, kam es gegen 16:00 Uhr in der Lahnstraße (B260) in Bad Ems zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind verletzt wurde.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte das Kind die Fahrbahn und wurde dabei seitlich von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst.

Das Kind erlitt eine Beinverletzung und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die B260 gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.

Die Polizeiinspektion Bad Ems bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 02603 970-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems

Vargiolu, PK



Telefon: 02603-970 0

E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de





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