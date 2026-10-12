Polizeidirektion Montabaur
Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr
Symbolbild
dpa

Nauort, L 306 (ots) - Am Sonntag, 11.10.2026 ereignete sich in den späten Nachmittagsstunden ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Nauort und Stromberg.


Ein Verkehrsteilnehmer kam in einer Kurve, in Fahrtrichtung Stromberg, mit seinem Pkw auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw.
Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-9402-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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