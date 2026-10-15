Salzburg
Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen Traktor und PKW ***ZEUGEN GESUCHT***
Symbolbild
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dpa

Am 14.10.2026 ereignete sich gegen 07:00 Uhr auf der B414 zwischen den Gemarkungen Salzburg und Hof ein Verkehrsunfall.

Ein in Fahrtrichtung Hof fahrender Traktor touchierte hier einen entgegenkommenden BMW. Im Zuge des Verkehrsunfalles entstand Sachschaden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zu dessen Hergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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