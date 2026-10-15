Ein in Fahrtrichtung Hof fahrender Traktor touchierte hier einen entgegenkommenden BMW. Im Zuge des Verkehrsunfalles entstand Sachschaden.
Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zu dessen Hergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663 98050
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Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen Traktor und PKW ***ZEUGEN GESUCHT***
Ein in Fahrtrichtung Hof fahrender Traktor touchierte hier einen entgegenkommenden BMW. Im Zuge des Verkehrsunfalles entstand Sachschaden.