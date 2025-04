Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L 281 - Zeugen gesucht

Am Freitag, 04.04.2025 gegen 13:20 Uhr kam es auf der Landesstraße 281 zwischen Hachenburg und der Bundesstraße 414 / Schneidmühle zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr.



Hierbei soll einer der Unfallbeteiligten einen in Fahrtrichtung Hachenburg fahrenden Fahrradfahrer überholt haben und aufgrund dessen leicht mit dem entgegenkommenden Pkw kollidiert sein.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (Email: pihachenburg@polizei.rlp.de oder Telefon: 02662-95580) in Verbindung zu setzen.



