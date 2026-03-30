Nastätten
Verkehrsunfall - Geschädigter und Zeugen gesucht
Symbolbild
dpa

Am 30.03.2026 gegen 12:30 Uhr ereignete sich in der Brühlstraße in 56355 Nastätten ein Verkehrsunfall.

Der Verursacher beschädigte hierbei einen am Straßenrand geparkten dunklen Transporter.

Nachdem der Verursacher zur Unfallstelle zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort.

Deshalb wird hier der Geschädigte, sowie mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles gesucht.

Bitte melden sie sich bei Hinweisen an eine Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

Telefon: 06771-93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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