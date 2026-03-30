Verkehrsunfall - Geschädigter und Zeugen gesucht

Der Verursacher beschädigte hierbei einen am Straßenrand geparkten dunklen Transporter.



Nachdem der Verursacher zur Unfallstelle zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort.



Deshalb wird hier der Geschädigte, sowie mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles gesucht.



Bitte melden sie sich bei Hinweisen an eine Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Goarshausen



Telefon: 06771-93270





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