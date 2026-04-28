Die Unfallverursacherin stieß beim Einparken in eine auf der Fahrbahn befindlichen Parkbucht gegen einen geparkten, weißen Kleinwagen. Nachdem der Verkehrsunfall im Nachgang bei der Polizei gemeldet wurde, konnte das beschädigte Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Der geschädigte Fahrzeughalter des weißen Kleinwagens wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden, Tel. 02662-95580.
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Verkehrsunfall - Geschädigter gesucht
Die Unfallverursacherin stieß beim Einparken in eine auf der Fahrbahn befindlichen Parkbucht gegen einen geparkten, weißen Kleinwagen. Nachdem der Verkehrsunfall im Nachgang bei der Polizei gemeldet wurde, konnte das beschädigte Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Der geschädigte Fahrzeughalter des weißen Kleinwagens wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden, Tel. 02662-95580.