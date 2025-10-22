Verkehrsunfall – Geschädigte gesucht!

Am 21.10.2025 / 17:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes beim Ausparken aus einer Parklücke zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Vor Ort wurde von den Beteiligten zunächst kein Sachschaden festgestellt, im Nachgang jedoch an dem Unfallverursachenden Fahrzeug doch. Da davon auszugehen ist, dass an dem anderen Fahrzeug ebenfalls ein Sachschaden entstanden sein dürfte, wird der geschädigte Unfallbeteiligte hiermit gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg

PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0





