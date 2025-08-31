Verkehrsunfall - Fahrer flüchtig: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein Pkw prallte mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit gegen einen Baum und wurde dabei so stark beschädigt, dass ein Totalschaden entstand. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich bei der Polizei zu melden. Der Notruf wurde allein über die automatische Notruffunktion des Fahrzeugs ausgelöst. Über die Rettungsleitstelle konnte somit Kontakt zum Fahrer aufgebaut werden, welcher eine medizinische Versorgung ablehnte.

Der Sachschaden wird auf circa 60000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich bei der Polizei zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell