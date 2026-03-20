Verkehrsunfall durch Überholvorgang

Am Freitag, 20.03.2026, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall auf der K 142 zwischen Ötzingen und Leuterod.



Ein Verkehrsteilnehmer überholte mit seinem grauen PKW Opel Insignia einen langsam fahrenden, älteren grünen Traktor.

Der entgegenkommende Fahrer eines braunen BMW musste aufgrund des Überholvorgangs derart ausweichen, dass er einen

Verkehrsleitpfosten überfuhr.

Die Polizei Montabaur sucht nach Unfallzeugen oder Hinweisen zu dem Traktorfahrer, der weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben könnte.



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