Leuterod/ Ötzingen
Verkehrsunfall durch Überholvorgang
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Freitag, 20.03.2026, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall auf der K 142 zwischen Ötzingen und Leuterod.


Ein Verkehrsteilnehmer überholte mit seinem grauen PKW Opel Insignia einen langsam fahrenden, älteren grünen Traktor.
Der entgegenkommende Fahrer eines braunen BMW musste aufgrund des Überholvorgangs derart ausweichen, dass er einen
Verkehrsleitpfosten überfuhr.
Die Polizei Montabaur sucht nach Unfallzeugen oder Hinweisen zu dem Traktorfahrer, der weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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