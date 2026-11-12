Verkehrsunfall durch riskantes Überholmanöver

Eine 91-jährige PKW-Fahrerin befuhr die B255 aus Richtung Rehe kommend in Richtung Hellenhahn-Schellenberg und setzte in einer Rechtskurve zum Überholen eines vorausfahrenden LKW an. Während des Überholvorganges kam der 91-jährigen ein PKW entgegen, welcher mehrfach Lichtzeichen gab. Hierauf scherte die PKW-Fahrerin nach rechts und kollidierte mit dem Führerhaus des überholten LKW. Durch herumfliegende Teile wurde noch ein nachfolgender PKW beschädigt. Der im Gegenverkehr gefährdete Fahrzeugführer wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei Westerburg zu melden. Der Führerschein der 91-jährigen Unfallverursacherin wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.



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