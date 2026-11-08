Salzburg, B54
Verkehrsunfall beim Abbiegen mit mehreren Leichtverletzten
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Sonntag, den 08.11.2026, gegen 14.20 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Salzburg, Einmündungsbereich der B54 zur B414 ein Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen.

Lesezeit 1 Minute


Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 67-jähriger Fahrzeugführer die B54 aus Richtung Siegen kommend und wollte auf den Zubringer der B414 abbiegen.
Hierbei übersah der Fahrzeugführer einen entgegenkommenden 43-jährigen Fahrzeugführer und kollidierte frontal mit diesem.
Infolge der Kollision wurden insgesamt 6 Personen leicht verletzt. Unter den Verletzten befanden sich auch 4 Kinder im Alter zwischen 10 bis 15 Jahren.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Die B54 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663/98050
piwesterburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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