Verkehrsunfall beim Abbiegen mit mehreren Leichtverletzten



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 67-jähriger Fahrzeugführer die B54 aus Richtung Siegen kommend und wollte auf den Zubringer der B414 abbiegen.

Hierbei übersah der Fahrzeugführer einen entgegenkommenden 43-jährigen Fahrzeugführer und kollidierte frontal mit diesem.

Infolge der Kollision wurden insgesamt 6 Personen leicht verletzt. Unter den Verletzten befanden sich auch 4 Kinder im Alter zwischen 10 bis 15 Jahren.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die B54 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten für ca. 2 Stunden voll gesperrt.



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