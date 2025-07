Verkehrsunfall B42 Osterspai - Filsen

Ein Fahrzeugführer fuhr in Richtung Osterspai, als ein entgegenkommender Pkw Fahrer auf die Gegenspur geriet. Ein sofortiges Ausweichen in den Straßengraben verhinderte einen Frontalzusammenstoß. Eine seitliche Kollision konnte allerdings nicht mehr verhindert werden und beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit.



Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.



Die B42 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



