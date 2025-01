Verkehrsunfall B261 Bad Ems – Montabaur – Nachtrag zur Presseerstmeldung

Bad Ems - Am heutigen Mittag gegen 13.45 Uhr kam es auf der B261 zwischen Bad Ems und Montabaur zu einem Verkehrsunfall.

Der 28-jährige Verursacher befuhr die B261 aus Richtung Bad Ems kommen die Richtung Montabaur. In einer Rechtskurve verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Die Unfallbeteiligte wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Verursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dies gestaltete sich aufgrund der vorherrschenden Witterungsverhältnisse (starker Schneefall) schwierig, sodass die B261 zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Die Fahrbahn wurde zwischenzeitlich wieder freigegeben.



