Verkehrsunfall auf der L322 zwischen Pkw und Traktor - Verkehrsunfallbeteiligter gesucht!

Am Samstag dem 26.07.2025, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 322, in Höhe der Abfahrt 56368 Klingelbach, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem Pkw und einem Traktor.

Da der verantwortliche Fahrzeugführer des unfallbeteiligten Pkws seine Fahrt nach erfolgter Kollision zunächst fortsetzte und erst mit zeitlicher Verzögerung zur Unfallstelle zurückkehrte, konnte er den zweiten Verkehrsunfallbeteiligten dort bereits nicht mehr feststellen. Nähere Angaben hinsichtlich des unfallbeteiligten Traktors oder dessen Fahrer konnten nicht gemacht werden.



Die Polizeiinspektion Diez bittet daher den zweiten, bislang unbekannten Verkehrsunfallbeteiligten sowie potenzielle Verkehrsunfallzeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit vorgenannter Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



